Publicado 17/03/2021 16:49

Rio - Pocah e Rodolffo avaliaram jogo do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo, na varanda da casa, na tarde desta quarta-feira. "Eu nunca preferi as pessoas que jogavam, que ficavam lá, queria tudo muito na lógica", comentou a funkeira. O cantor observou: "E a grande maioria das pessoas são desse jeito". A funkeira, então, desabafou: "Me assusta as pessoas que ficam jogar, jogar, jogar. Isso me assusta".

Logo depois, Rodolffo relembrou suas atitudes no programa. "Eu fui falar de jogo a partir da quarta semana. Eu fui falar de jogo com pessoas próximas. A partir daí, o Caio é a pessoa que eu mais converso e automaticamente eu sou a pessoa que ele mais conversa, mas a gente vai se expandindo".

Ele ainda citou um o último Jogo da Discórdia e revelou que ele e o fazendeiro decidiram se afastar do jogo de Sarah. "A gente pode fazer o que for, a gente não consegue acompanhar daqui de dentro o que realmente acontece, o que realmente é falado e o que realmente as pessoas sentem".