Nego Di Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 07:36 | Atualizado 18/03/2021 07:40

Rio - Nego Di acompanhou a saída de Projota, na terça-feira, fazendo comentários sobre a edição do "BBB 21" no Instagram. Enquanto Projota conversava com Tiago Leifert em sua primeira entrevista após a eliminação, Nego Di mandou uma mensagem para o rapper.

"Conta comigo no que precisar. Se for pra meter uma carne, xingar eles, entrar ao vivo. Mostrar aqui, ó...", disse Nego Di, que direcionou a câmera para uma flauta e riu. O humorista ficou irritado quando Leifert disse que a proximidade de Projota com Lumena, Karol Conká e Nego Di pode ter sido um dos fatores que o atrapalharam no jogo.

"Agora a culpa é minha, ô cabeça de caixa d'água?", perguntou, direcionando a câmera para Tiago Leifert. "Jimmy Neutron! Meu, vou tomar um gelo. Tá me tirando faz horas. Jogando letra. Vou te pegar, vou te dá-lhe um 'rapão'. Vou te dá-lhe uma tesoura de vagabundo dos guri", completou.