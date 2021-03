Viih Tube pergunta a Carla Diaz: ’Já tomou do drink dele?’ Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 18/03/2021 07:53 | Atualizado 18/03/2021 07:53

Rio - Viih Tube fez uma piada de duplo sentido com Carla Diaz durante a festa do líder Fiuk na madrugada desta quarta-feira. A youtuber chamou a atriz, disse que Arthur ia fazer um drink para ela e perguntou: "Você já tomou do drink dele?".

"Adoraria tomar do drink dele", disse Carla Diaz, surpreendendo Viih Tube. As duas começaram a rir e Viih disparou: "Carla Diaz não cospe, engole". A atriz ficou chocada com o comentário da youtuber. "Viih, você é uma criança, menina, não pode falar isso". Viih então fez uma revelação sobre sua vida sexual. "Eu adoro engolir o drink".