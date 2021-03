Carla Diaz chora e é consolada por Pocah Reprodução / TV Globo

Rio - Carla Diaz estava sentada na cozinha da xepa, na manhã desta quinta-feira, quando Pocah se juntou a ela. "Estou do seu lado", disse Pocah, sem dizer a que estava se referindo. Confusa, Carla pediu para a funkeira explicar do que estava falando.

Pocah afirmou estar com "ranço" das atitudes de Arthur no relacionamento com Carla e disse que não vai mais se envolver. Carla pediu, então, para a funkeira compartilhar o que escutou. "O que ele falou? Que ele é bicho solto? Fala, amiga. Na minha cara ele não fala nada", pediu a atriz. "To te perguntando, por favor, seja sincera comigo", completou.

Pocah resistiu, mas acabou cedendo. "Ciuminho de Fiuk. Falou que não ia ficar com uma mina que abraça o cara que botou o amigo dele pra fora", revelou. ""Pfff! Ele abraçou o Fiuk hoje!", respondeu Carla. "É isso que eu falei pra ele. Ele está sem argumento", disse Pocah.

"Pra ficar chorando pra todo mundo ele fez a cena dele, né? E todo mundo vai nele. A festa inteira foi nele. É muito bizarro", lamentou Carla. "Tá feio. Uma coisa que era pra ser leve e tranquila ficou feia. E eu tô me sentindo envergonhada por isso", continuou a atriz.

Camilla de Lucas, João Luiz e Juliette se juntaram à conversa ao ver que Carla estava visivelmente abalada. "Às vezes eu acho que teria sido melhor se eu tivesse saído mesmo pra não ter sido trouxa de novo. Eu estaria na minha casa. Eu tô falando sério", lamentou.

"Agora eu acho que você está sendo idiota", disse Camilla de Lucas. "É ótimo, puta privilégio, mas tô falando assim... pra não estar sentindo o que estou sentindo agora", desabafou Carla. Juliette lembrou que a experiência de Carla no "BBB" não pode se resumir apenas a um relacionamento amoroso. Todos encorajaram a atriz a "mandar o Arthur tomar no c*".