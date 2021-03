Sarah e Juliette Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 20/03/2021 08:30 | Atualizado 20/03/2021 08:31

Rio - Xi! A chapa esquentou para a favorita da 21ª edição do 'Big Brother Brasil'. Considerada como uma das participantes mais humildes da casa, Juliette foi muito criticada - inclusive por seus fãs - ao não aceitar perder a Prova do Líder. Em dupla com Pocah, as duas foram eliminadas após a funkeira sentir vontade de ir ao banheiro.

Depois que deixaram a área de prova, onde Gil e Sarah se consagraram campeões. A advogada parecia não admitir o resultado do jogo. "Ninguém ganhou, a gente entregou, vamos ver se vão refazer as provas", repetiu a sister durante toda a sexta-feira.

