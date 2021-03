Carla Diaz tenta consolar Arthur após a saída de Projota Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 20/03/2021 08:48

Rio - O relacionamento conturbado de Carla Diaz e Arthur no 'BBB 21' tem dado o que falar. Após dezenas de demonstrações de afeto da atriz e quase nenhuma por parte do rapaz, o público do reality começou a questionar Carla por suas escolhas. Semana após semana, a cada nova investida de Carla, o público se decepciona mais com a atriz. Mas a equipe de comunicação de Carlinha resolveu levantar outro ponto de vista acerca das críticas que ela vem recebendo.

Para os 'adms', é delicado o público "se virar" contra a atriz ou julgá-la, quando quem está cometendo os erros no relacionamento não é ela. "Por que é a mulher que sempre vira alvo? Por que a culpa é sempre dela? Falamos sobre sororidade, empatia... E tantas coisas lindas, mas é difícil vê-las em prática, nas redes sociais", publicou a equipe.

Veja o comunicado completo:

