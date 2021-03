Lorena Improta está grávida de Léo Santana Reprodução

Por O Dia

Publicado 20/03/2021 14:06

Rio - O baby GG tá crescendo! Após anunciar a gravidez, na última terça-feira, Lorena Improta dividiu com seus seguidores, neste sábado, o tamanho de sua barriguinha. A dançarina, que está grávida de seu primeiro bebê, fruto do relacionamento com o cantor Léo Santana, também aproveitou para revelar o nome do neném.

fotogaleria

Publicidade

O bebê, inclusive, vai poder herdar o bordão "faz o L", criado pelo pai, porque se for menina, se chamará Liz, e se for menino, será Lorenzo. Ah, e a dançarina também contou que está de 13 semanas. Então, o bebê deve nascer lá para setembro.