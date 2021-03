Viih Tube reprodução da TV Globo

Publicado 20/03/2021 15:45

Rio - Após vencer a prova do anjo neste sábado, Viih Tube desabafou com Camilla de Lucas, Thaís, Pocah e Carla Diaz no Quarto Colorido do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo, neste sábado. "As duas coisas que eu mais queria era não ir ao Paredão com a Thaís e ver minha família, mesmo que eu vá eu não vou com ela", comentou ela, que continuou: "Mas tem uma questão. O Gilberto me falou ontem que não ia me pôr e nem você (Pocah), só que se for Thaís e eu a imunizar ele pode vir em mim, mas eu estou tranquila com isso, minha decisão não muda em nada".

Camilla de Lucas questionou a youtuber. "Ele te falou mesmo que não te colocaria?". A loira confirmou. Ela disse que conversou com Gilberto e falou que tinha medo dele e Sarah ganharem a Prova do Líder e ela ir ao Paredão, mas segundo Viih, Gilberto disse que não votaria. "Mas eu não estou contando com isso", destacou a sister. "Ele me deu a entender também que não me colocaria", destacou Thaís.

A youtuber, então, especulou quem o pernambucano indicaria: "Eu acho que eu sei quem é por um outro motivo", afirmou ela."Eu estou chutando, como o Fiuk tem um negócio com o Arthur, e o Gil por ser amigo dele, e o Fiuk pedisse para ir num Paredão com ele", opinou Viih. "Ai é outra história", avaliou Carla Diaz.