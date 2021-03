Gilberto, Sarah e Fiuk reprodução da TV Globo

21/03/2021

Rio - Parece que Gilberto voltou atrás em sua decisão de indicar Arthur para o paredão, que será formado neste domingo no Big Brother Brasil 21'. Durante uma conversa no quarto do líder com Fiuk e Sarah, o pernambucano disse que vai seguir sua intuição e mandará Rodolffo para a berlinda.

"Eu acho que já defini meu voto, Fiuk", diz Gilberto. O ator, então, quis saber a decisão do doutorando em economia. "Vou no Rodolffo mesmo, pelo que aconteceu ontem, por todo trajeto, não dá pra esconder o que realmente aconteceu, ele me disse que pediu voto para eu sair, Sarah já foi para dois Paredões e eles estavam super próximos e ele nunca torceu para ela voltar deles, e ele não colocou ela nem no pódio dele", concluiu.

Em seguida, Fiuk disse que Viih Tube estava com medo de Gil coloca-lá no Paredão. O pernambucano negou que fará isso e voltou a explicar sobre seu voto em Rodolffo. "Aquilo que aconteceu ontem, me dói o coração porque eu entrei no VIP, vai ficar parecendo falsidade, vai parecer que sou traíra, que sou fuleiro, que sou covarde, que sou um monte de coisa, só que sabe quando está aquela voz da intuição".



O filho de Fábio Jr. relembrou o comentário que Rodolffo fez sobre seu figurino na festa do último sábado e confessou: "Ontem eu me machuquei, não vou negar não". "Eu adoro o Rodolffo, lá fora eu quero muito ser amiga dele, mas no jogo eu não concordo em muita coisa que ele faz e eu acho que ele pesa", concluiu Sarah.