Por O Dia

Publicado 21/03/2021 19:56

Rio - Após dormirem um pouco no quarto do líder do 'Big Brother Brasil 21', Gilberto e Sarah voltaram a falar sobre o jogo. O pernambucano deixou claro que pode votar em Juliette durante o reality. "Em algum momento, eu posso votar na Juliette porque ela se descomprometeu comigo, ela, não foi eu. Ela falou: 'Estou me descomprometendo de qualquer relação e compromisso. A gente pode se votar a partir de hoje'. Eu não vou votar agora, mas ela se descomprometeu. Em você, eu não voto. Eu vou para o Paredão, mas não voto", comentou.

Sarah também disse que não vota no amigo. Gil, então, brincou: "Você pode fazer o que for, eu ainda passo o pano. Eu digo: 'Me perdoem, mas eu não vi não'". Os dois se divertiram com a situação e se abraçaram.

Em seguida, o doutorando em economia avaliou: "Qualquer outra pessoa, fora nós, não estava com a gente desde o início. Se não estava com a gente desde o início... Não dá para criar esse compromisso. A volta da Carla (Diaz) nos aproximou ainda mais, mas não dá não. Vai me doer muito. Vou ficar péssimo, me sentindo a pior pessoa do mundo, mas hoje eu preciso pensar em cada um aqui dentro, jogador, todo mundo aqui está jogando".

O líder, então, começou a ensaiar seu discurso para indicar Rodolffo ao paredão. "Durante quatro semanas, ele me quis fora do programa. Então eu vou falar isso: 'Tiago, me dói muito, pelo o que nós criamos... minha volta do segundo Paredão, criamos uma relação muito firme, inclusive falei que ele chegou as minhas prioridades, só que durante quatro semanas ele me quis fora daqui'. Tudo isso vai contar no meu voto. E me dói muito, muito, muito. Só que o que me tranquiliza é que em alguns Paredões ele me quis fora daqui", concluiu.