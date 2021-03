Por O Dia

Publicado 22/03/2021 03:10 | Atualizado 22/03/2021 03:13

Depois de uma brincadeira sobre a pandemia de covid-19 antes da formação do paredão deste domingo (21), a equipe de Sarah do BBB21, fez um posicionamento sobre o comentário da sister nas redes sociais. Em conversa com João e Gilberto no quarto Cordel, a brasiliense pegou uma máscara e disse que ia usá-la para o programa ao vivo.“Acho que vou entrar assim hoje no ao vivo. Isso ‘tá’ aqui desde o meu primeiro dia e eu não tirei. Virou até piada para a gente, porque tem tanto tempo que a gente não usa. Pensando nas vítimas do covid”, disse ela rindo.No comunicado, os administradores das redes da participante declararam que ela errou no comentário e se comprometeram a alertar à alertar os seguidores sobre a gravidade do novo coronavírus.

“Estamos aqui para reafirmar nosso posicionamento contra qualquer desrespeito sobre a pandemia. Sarah errou muito em declarações sobre um assunto tão delicado e que afeta tristemente todos nós. Nós, como equipe, acreditamos que aqui fora ela entenderia a gravidade do que estamos vivendo e sabemos que sua atitude também será de se desculpar! Lamentamos as falas e pedimos desculpas a todas as vítimas e familiares! Desta forma, nos comprometemos em alertarmos nossos seguidores constantemente sobre a gravidade da pandemia por aqui”, diz a nota. No último dia 18, a equipe fez um pronunciamento, também sobre comentários da sister em relação à pandemia. Durante a festa do líder Fiuk, na quarta-feira (17), Sarah afirmou ter ido a várias festas no período de isolamento social. Ela contou que na seleção para o reality, chegou a ser questionada sobre o tema. "Quando eu fiz a entrevista, eles falaram pra mim: ‘a pandemia não existe pra você? Ninguém ‘tá’ morrendo pra você?’ "Eu disse: Uai, eu não estou sentindo é nada”, disse ela em conversa com Arthur. "Posso falar: eu não peguei covid porque Deus me ama. Papai do céu abençoou muito”, continuou ela.