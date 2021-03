Em conversa com Pocah, sertanejo tentou justificar o comentário, mas assumiu seu erro para Fiuk Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 03:31 | Atualizado 23/03/2021 03:31

Durante a madrugada desta terça-feira, Rodolffo, que disputa a permanência na casa do BBB21 com Carla e Fiuk, voltou a falar sobre os comentários que fez sobre o vestido que o filho de Fábio Jr. usou na festa do último sábado (20). Em uma conversa com Sarah e Caio, a sister disse que ele é uma pessoa boa e que quem está próximo, sabe que não houve maldade em sua brincadeira.



Para a brasiliense, diversas pessoas estão votando a favor de sua permanência no reality. “As coisas boas que você fez não estão esquecidas”, completou Caio. Rodolffo então disse que caso fique no programa, vai agradecer à sua torcida e lutar pelo prêmio, mas que se sair nesta terça-feira (23), não ficará triste.

Publicidade

“Saudade de tudo lá fora, ‘tô’ doido pra ‘vazar’, também. Se eu ficar vou lutar, com certeza, vou ser grato a todo mundo que estiver empenhando os votos lá fora. Mas se eu for embora também, tá tudo certo", declarou o sertanejo. O goiano também falou sobre a repercussão de sua fala fora do reality.

“Vai saber que dimensão que esse trem saiu lá fora. Se essa 'atrizaiada' começou a sentar a lenha. ‘Nego’ vira e fala assim: 'Quer saber, eu vou ficar quietinho porque não quero me comprometer'. Esse povo fumacento, mimimizento”. Mais tarde, conversando com Pocah, ele se defendeu afirmando que brincou sobre o assunto, que não foi a primeira vez que um participante comentou sobre as roupas de Fiuk, e ainda que o assunto já surgiu na família do cantor.

Publicidade

“Não é porque a mãe dele falou ou deixou de falar, que a gente tem que falar também (...) esse tipo de brincadeira ofende, machuca. Lá fora, pessoas morrem por conta de brincadeiras assim”, explicou a cantora. Pocah ainda argumentou que Rodolffo é um homem esperto e que não há professores no programa para ensiná-lo.

Um pouco depois, o cantor procurou Fiuk para falar sobre sua brincadeira. Ele se justificou, afirmando que tem dificuldades com o assunto por conta da criação racista, homofóbica e machista que teve, mas que vem aprendendo com a profissão e com a ajuda de sua ex-esposa, a ex-BBB e influenciadora digital, Rafa Kalimann. Fiuk disse que também teve uma educação machista e que se preocupa com falas de Rodolffo e Caio, mas que nunca os repreendeu, por também ter traços machistas.

Publicidade

"Foi muito difícil, depois de todo esse tempo não saber exatamente o que você pensa de mim. Eu sempre fui julgado pela minha roupa, eu sempre fui julgado por ser quem eu sou, sempre. E aí ser julgado pelo meu parceiro aqui, que cantou comigo, que fez prova comigo", confessou Fiuk, chorando. "Eu fiz uma brincadeira idiota, eu assumo. Eu detectei que eu errei, cara. Foi ‘paia’ mesmo a brincadeira”, concluiu Rodolffo.