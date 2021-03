Juliette alcança 15 milhões de seguidores no Instagram Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 08:33 | Atualizado 23/03/2021 08:41

Rio - Juliette Freire, de 31 anos, alcançou a marca de 15 milhões de seguidores no Instagram pós a edição do Jogo da Discórdia na noite desta segunda-feira. Quando entrou no reality, a advogada e maquiadora tinha pouco menos de 4 mil seguidores na rede social.

Durante a dinâmica desta segunda, a paraíbana recebeu cinco plaquinhas com os adjetivos "sem noção", "indecisa", "frágil", "irônica" e "possessiva". Ao alcançar a marca de 15 millhões, a produção da sister ironizou a situação.

"A plaquinha que faltava: 15 milhões de seguidores no Instagram", dizia o post no Instagram de Juliette, que agora se torna a segunda mais seguida da edição. Ela fica atrás somente da influencer Viih Tube, que tem mais de 17 milhões e já tinha números expressivos antes do jogo.

Confira lista de seguidores dos brothers no Instagram:



Viih Tube: 17,8 milhões

Juliette: 15 milhões

Pocah: 12,7 milhões

Sarah: 7,6 milhões

Carla Diaz: 6,9 milhões

Camilla de Lucas: 6,8 milhões

Gilberto: 6,5 milhões

Rodolffo: 4,4 milhões

Caio: 3,3 milhões

Fiuk: 3,2 milhões

Thais: 1,7 milhão

João: 1,5 milhão

Arthur: 1,3 milhão