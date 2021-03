Thaís, Viih Tube e Juliette no almoço do Anjo do BBB Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 16:42

Viih Tube e Thaís aproveitaram a tarde desta terça-feira para conversar no quarto colorido do "BBB 21". No papo, a youtuber contou uma conversa que teve com Juliette nesta madrugada e disse que acha que a paraibana sente ciúmes da amizade das duas.

"Ela falou para a gente várias vezes que não se incomodava com a nossa amizade, que estava tudo bem, e que ela achava lindo e tal, e talvez não seja, sabe? Talvez ela esteja falando e sentindo ciúmes, se sentindo mal", disse Viih.

A youtuber ainda fez um pedido para a amiga. "Eu acho que, quando estiver nós três, é melhor evitar transparecer muito que a gente é? Só para não magoar, sabe? Não magoar ela. Ela disse que estava de boa, ela disse que não se magoava, mas, talvez, ela tenha dito só para agradar. Talvez, ela realmente se magoe".