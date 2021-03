Sarah fica irritada com Gilberto após brother falar sobre Rodolffo: ’Cala a tua boca’ Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 07:53 | Atualizado 24/03/2021 08:00

Rio - Gilberto desabafou com Sarah e Fiuk sobre o fato de Rodolffo não estar mais falando com ele na madrugada desta quarta-feira. Gil é o líder da semana e foi responsável pela indicação de Rodolffo ao paredão. Sarah disse para Gilberto se colocar no lugar do sertanejo e Fiuk aconselhou o amigo a chamar Rodolffo para conversar.

fotogaleria

Publicidade

Gil, então, disse que Rodolffo não se desculpou com ele. Apenas com Fiuk. Sarah justificou a atitude do sertanejo dizendo que Gil estava se escondendo. O economista, então, disse que vai conversar com Rodolffo e Sarah o aconselhou a não ir "cheio de pedras na mão". Gil se defendeu citando os motivos que teve para colocar Rodolffo no paredão.

"Foi algo que me incomodou. Eu fiquei incomodado, muito incomodado e aquilo ficou o dia inteiro me perturbando e me conflitando. Não foram outras coisas. Aquilo me deixou em conflito com a minha cabeça e acabou-se. Todo mundo viu. Fiquei triste, fiquei chorando. Ah, [não tenho] paciência também, não", desabafou Gil.

Publicidade

"Por que você tá com raiva, criatura? Ele não falou nada pra você, ele não brigou nada contigo, pelo contrário", perguntou Sarah. "Eu sei que vocês conversaram e ele deve ter falado alguma coisa pra você", disse Gil. Foi então que Sarah se exaltou.

"Ele não falou nada de você. Gil, pela minha mãe, ele não falou p*rra nenhuma de você. Cala tua boca que ele não falou p*rra nenhuma. Para de viajar, eu tô falando sério. Você cria coisa na tua cabeça que não existe. Eu tô falando do fundo do coração pra você. Eu falei pra você que eu vetaria ele porque eu acho perigoso, sim. Porque ele não falou pra mim: 'Eu não voto no Gil'. Ele não falou. Se ele tivesse falado pra mim, eu falaria pra você. Para de criar coisa na sua cabeça. Você vai se autossabotar com coisas assim. Não em relação a ele, mas ao jogo inteiro. Tem que ir com calma. Espera, você tá com raiva sem necessidade. Desculpa, não tô brigando contigo, mas você sabe como eu falo", disse a sister, exaltada.

Publicidade

Fiuk riu da situação e disse que já percebeu que ninguém pode falar do Rodolffo com a Sarah. A consultora de Marketing se fez desentendida e disse que o Gil tem que ir com calma para não se autossabotar. "Você vai convidar a gente para o casamento?", brincou Fiuk.

"Que casamento, gente?", perguntou Sarah. "Ele não falou. Você está com raiva sem necessidade. Eu estou falando isso porque eu tenho medo de quando você começa a falar desse jeito. Você começa a falar coisas que não era pra estar falando", disse a sister.

Publicidade

"Não falei nada, não", finalizou Gil.