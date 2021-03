Rodolffo conversava com Arthur nesta madrugada quando disse que o mundo está cheio de ’mimimi’ Reprodução / TV Globo

Publicado 24/03/2021 08:09 | Atualizado 24/03/2021 08:11

Rio - Antes do paredão desta terça-feira, Rodolffo se desculpou com Fiuk por ter feito brincadeiras homofóbicas e mostrou arrependimento. Após se livrar da eliminação, o sertanejo voltou a desmerecer a comunidade LGBT+ em conversa com Arthur, na madrugada desta quarta.

"Velho, se você não saiu, talvez você não fez cagada, sabe?", disse Arthur para Rodolffo. "Se eu tivesse feito uma cagada grande... Não tem como. Ainda mais no mundo de hoje com o tanto de ‘mimimi’ para cima e para baixo", respondeu o sertanejo. Arthur discordou do termo usado pelo amigo e disse que cada pessoa tem suas pautas a defender.

"Nem é mimimi, velho. São as pautas da rapaziada e tal. Tem uma galera que sofre realmente com esse tipo de coisa. Então, óbvio do Gil ter se sentindo ofendido", disse o crossfiteiro.

