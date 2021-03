Carla Diaz Reprodução/Globoplay

Publicado 24/03/2021 08:42 | Atualizado 24/03/2021 08:44

"Ele foi falso comigo, viu. Foi falso porque na minha frente, quando vinha conversar comigo: 'Carlinha, tenho um carinho enorme por você', vinha todo manso. Depois por trás... E eu vi isso no quarto. Então foi uma grande decepção pra mim nesse sentido, porque era uma pessoa que eu tinha um carinho muito grande, foi a pessoa que me recebeu na casa", disse Carla Diaz.

"Eu defendi ele quando Arhtur e Projota queriam votar nele [...] Era uma pessoa que eu defendia e aí eu me surpreendi quando eu saí e eu vi ele falando mal de mim e com um acerta agressividade. Então, isso me magoou. Mas eu entendo que isso possa ter sido um momento assim para ele", continuou a atriz.

Ao falar sobre Juliette, a eliminada da semana não deixou de tecer elogios. "É uma pessoa que eu amo, criei um carinho enorme. Ela foi uma das pessoas que mais me defendeu, principalmente enquanto eu tava fora. Isso me surpreendeu, porque era uma pessoa que eu não esperava", pontuou ela, que completou. "É uma pessoa que eu tenho um carinho enorme e eu quero com certeza manter essa amizade aqui fora".

Carla Diaz foi eliminada do "BBB 21" com 44,96% dos votos. Rodolffo teve 44,45% e Fiuk, 10,59%. Sem a loira, restam 12 participantes na disputa pelo prêmio milionário (R$ 1,5 milhão).