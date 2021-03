Sarah reprodução da TV Globo

Publicado 24/03/2021 09:21

Rio - Fiuk, Sarah e Juliette já estão de olho no próximo paredão do "BBB 21". Os três passaram a madrugada desta quarta-feira falando sobre o assunto e acreditam que Juliette seja eliminada caso vá parar na berlinda. Gilberto acha que se Arthur for para o paredão, será eliminado. Fiuk se mostrou em dúvida sobre o resultado de um paredão entre o crossfiteiro e a advogada.

"Se for Arthur e Juliette, se a Juliette voltar, aí vocês vão ver a Juliette", disse o filho de Fábio Jr. "Eu acho que ficou muito feia a volta da Carla para a Juliette", disse Gil. "O que ela mais quis fazer foi jogar na nossa cara que a gente estava errado", concordou Sarah.

"Só pode ser. A Juliette não me engana. Ela não me engana. Ela pode enganar algumas pessoas aqui...", disse Fiuk. Sarah acredita que Juliette será eliminada antes de Arthur. Gil acha que Arthur perde para Juliette e Fiuk disse estar em dúvida.

"Não é possível que a galera não está vendo tudo. Não é possível", disse o ator. "As coisas do Arthur têm um tempo maior. Tem uma coisa ali, outra coisa ali. Ela tá vindo de uma crescente de coisas e não para. Ele tá tentando parar, ele tá recuando. Ela não para", analisou Sarah.