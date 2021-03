Sarah Reprodução / Tv Globo

Por iG

Publicado 24/03/2021 11:36 | Atualizado 24/03/2021 11:51

São Paulo - A noite dessa terça-feira no "BBB 21" foi marcada pela eliminação de Carla Diaz e também por Tiago Leifert comunicando os brothers sobre a pandemia da Covid-19. O apresentador contou para os participantes que a crise de saúde está mais grave do que quando eles entraram no programa. Na manhã do dia seguinte, os confinados mandaram recados para os fãs ficarem em casa, inclusive Sarah que fez piada com a doença.

"Ontem a gente teve notícia do Covid, que tá rolando mesmo a segunda aí. A gente não tem como ter noção da proporção que tá rolando as coisas, mas quando a gente vê que eles avisam a gente de novo aqui, dá uma assustada, porque realmente, parece que o negócio tá bem grave, como estava no início do ano passado. Então, quem puder ficar em casa, principalmente gente que tem pessoas de risco na família. Beleza? Se cuidem", disse Sarah durante o raio-X.

Alguns dias antes, Sarah fez piada com a Covid-19. A consultora de marketing pegou uma máscara que estava guardada na mala dela e falou que iria aparecer usando ela no programa ao vivo para representar as vítimas da pandemia. Durante uma festa, a brasiliense também revelou que estava indo em festas grandes antes do reality show estrear.

Após comunicar os brother da gravidade da situação no Brasil, Tiago Leifert falou que é importante falar sobre isso porque tem pessoas na casa fazendo piada com o assunto. Sarah foi muito criticada pelas brincadeiras que fez e a equipe dela precisou se pronunciar mais de uma vez.