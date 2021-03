Camilla de Lucas e o namorado, Mateus Ricardo Reprodução Internet

Publicado 24/03/2021 12:31

Rio - O namorado de Camilla de Lucas, Mateus Ricardo, faz aniversário na quinta-feira. Em entrevista ao "GShow", ele contou estar desanimado, já que costuma passar a data ao lado da influenciadora, que continua confinada no "BBB 21".

"Meu aniversário sem a Camilla me dá um certo desânimo, confesso. É uma data que eu gosto de comemorar, e queria estar com ela. A saudade é inevitável e está apertando muito. Muita saudade da minha 'pretinha'. Mas espero vê-la só em maio. Se Deus quiser, vamos de Camilla campeã", disse Mateus, que reforçou que a influenciadora está sendo verdadeira no programa.

"Ela cuida de quem ama e de quem gosta. Lá dentro, ela tem sido da mesma maneira que é aqui fora. Me dá muito esporro, mas me aconselha demais. Fala por onde tenho que andar e o que devo fazer. Sempre escuto, porque ela tem os melhores conselhos", garantiu.

Caso pudesse dar um conselho para a namorada, Mateus diria para ela continuar sendo verdadeira. "Falaria para a Camilla seguir o futuro dela no jogo, numa disputa sempre limpa. Aqui fora, estamos todos gostando muito e numa grande torcida".