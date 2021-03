Gilberto reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 15:54



Rio - Sarah segue falando mal de Juliette no 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo. Depois de conversar com Viih Tube e a paraibana, a consultora de marketing digital foi até Quarto do Líder contar da situação para Gilberto. "Juliette está pior do que encomenda, hein", comentou ele. A brasiliense destacou: "Falou pra Viih que ela era minha primeira opção de voto", disse ela, que completou: "A Juliette é a única que eu tenho".

Sarah ainda opinou: "A mesma coisa que ela fez com você e com a Camilla, ela fez com a Viih para não conversar comigo". Gil, então, conclui: "Bati o martelo!". A sister continuou falando sobre a conversa com Viih e o pernambucano se espantou: "Meu Deus, que cobra".

O doutorando em economia ainda deu a entender durante a conversa que vai desfazer sua amizade com Juliette: "Para mim acabou". Sarah repete que a advogada é sua primeira opção de voto. "Se eu for Líder eu vou começar a pensar em botar ela mesmo", destacou Gil.