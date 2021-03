Juliette e Viih reprodução da TV Globo

24/03/2021

Rio - Após Juliette contar para Viih Tube que ela era uma opção de voto para Sarah, a youtuber cruzou com a consultora de marketing digital enquanto estava no banheiro do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo, nesta quarta-feira. A brasiliense perguntou o que estava acontecendo com Viih e ela respondeu que era somente saudade da família. “Qualquer coisa você grita”, disse Sarah.

Logo em seguida, Viih foi a área externa para contar o ocorrido para Juliette. A advogada aconselhou a amiga: “Escuta e vê se acha verdade”. A youtuber disse que gosta de Sarah e que acha bom as duas esclarecerem as coisas. “Se você acha que deve no seu coração, então faça”, apoiou a paraibana, que continuou: “No seu tempo, quando você quiser, se sentir preparada, aí você diz: ‘Se você quiser conversar, eu estou aqui para escutar’. Você procurar não seria legal, mas se ela procurar, você escuta”.

Viih Tube comentou: “Ela procurou, mas eu não sei se foi achando que seria em relação a ela, ou se foi só porque achou que eu estava triste e se preocupou. O que também é muito relevante para mim porque a pessoa se preocupar é importante. Eu estou triste porque gosto muito dela. Eu estava com uma relação muito boa com ela”, afirmou. A youtuber também destacou que estava se dando bem com Sarah, por isso ficou chocada com a atitude da consultora de marketing digital.

Juliette disse que entendia a amiga. “Me chocou também. Muitas coisas me chocaram, outras eu já esperava. Minha opinião é: se você quiser, se fizer bem ao seu coração, conversa”, analisou.

Sarah entrou na conversa

Logo depois da conversa de Juliette e Viih Tube, Sarah se aproximou e perguntou se podia fazer companhia a elas, que concordaram. Assim, que a consultora de Marketing sentou, Juliette disparou: “Naquele dia em que fui falar sobre o seu voto em mim, você me explicou que a gente teve mal-entendido, não conversou e não resolveu. Eu entendi. Mas eu estava com muito medo de Vitória ir, lembra? E Gil (Gilberto) falou que já pensou em votar na Vitória e desistiu”.



Sarah interrompeu a paraibana e deixou claro que isso teria acontecido na semana em que Carla Diaz voltou do Paredão Falso. Viih Tube, que estava quieta, se meteu no assunto e discordou de Juliette. “Não foi questão da Carla, Ju. Era uma questão entre eu e ele”.

A advogada continuou seu raciocínio: “Você estava do meu lado, lembra? E eu perguntei para os dois: 'Não é a Viih?' O Rodolffo me falou que eu não era a opção e me tornei quando ele foi para o Paredão de surpresa, porque em algum momento você falou que votaria na Viih”. Sarah discordou e afirmou ter falado que votaria em Juliette.

Viih Tube reclamou da postura da maquiadora. “Você está se contradizendo comigo, Ju. Desculpa”. Juliette pediu para a amiga de acalmar. “Eu acabei de conversar com você pedindo para eu ter essa conversa. Você está passando por cima de mim”, afirmou a loira.