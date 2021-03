Por O Dia

24/03/2021

Rio - Após o desentendimento de Juliette com Viih Tube e Sarah, Camilla de Lucas chamou a paraibana para conversar na área externa do Big Brother Brasil 21, da TV Globo, na tarde desta quarta-feira. "Eu entendi o que você quis fazer com a Viih (Viih Tube), mas você não vai conseguir proteger todo mundo", avaliou a digital influencer, que aconselhou a paraibana. "Você só deve orientar ela e ser sincera. A partir dali, as decisões são dela".