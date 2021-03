Por O Dia

Publicado 24/03/2021 16:55

Rio - Sarah voltou a reclamar das atitudes de Juliette para Gilberto no Quarto do Líder, do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo. As duas tiveram um desentendimento na tarde desta quarta-feira, após a paraibana contar a Viih Tube que ela seria uma opção de voto da consultora de marketing digital.