Publicado 24/03/2021 18:02

Após a conversa com Sarah, Gilberto e Fiuk, Caio falou com Pocah sobre as atitudes de Juliette, na tarde desta quarta-feira, no "BBB 21". Para ele, a sister está sendo incoerente e distorce as situações para benefício próprio.

Pocah ouviu os argumentos de Caio, concordou em algumas partes e completou: "Eu gosto muito dela, não é sobre isso. As coisas que eu falo aqui eu já falei para ela. Ela sempre me perguntava se eu votava nela, se eu já dei cobra. Eu já falei para ela que ela tem problema de distorcer as coisas aqui. Eu quero deixar claro que eu não estou falando mal dela para você porque tudo o que eu falo aqui eu já falei para ela", começou Pocah.

A cantora ainda disse que, mesmo não concordando, não iria abandonar Juliette no jogo. "Com isso tudo acontecendo, eu não vou desistir dela porque é muito ruim sofrer isso. Porque eu já sofri isso, não tão intenso assim. Mas de se sentir alvo, mas ela é um ser humano e não está bem. É muito delicado, estou bem triste porque eu achei que ia acabar essa treta".