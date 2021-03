BBB Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 21:00

Juliette foi a protagonista de diversos assuntos entre os brothers nesta quarta-feira, no "Big Brother Brasil 21". Seja falando diretamente com ela ou por trás, os participantes deram um jeito de encaixar a sister nas conversas que rolaram pela casa. Além disso, a entrevista de Carla Diaz no "Mais Você" rendeu ao colocar a atriz frente a frente com alguns comentários problemáticos de Arthur. Confira, abaixo, os destaques das últimas 24 horas de reality.

fotogaleria

Publicidade

"Ana, primeiro, quero te agradecer por mostrar a realidade. Quando a gente gosta, a gente fica cega, principalmente quando a gente não está vendo tudo que acontece. É obvio que estou muito chocada, eu não esperava, estou bem chateada, não é a toa que eu estava aqui comendo e processando. É algo que não desejo para mulher nenhuma. É muito triste ver homens tendo esse tipo de atitude e as mulheres sendo julgadas. Estou sendo julgada por algo que não vi. Estou aqui arcando com as consequências, me entreguei, mas se a pessoa não foi recíproca, isso é problema dela", disse a atriz.

Publicidade

Dentro da casa, Juliette ainda não engoliu os quatro votos que levou no último domingo. Em uma conversa com Viih Tube, a paraibana explicou que Rodolffo tinha dito que a youtuber era uma opção de voto dele. "O meu medo era real, era possível que era isso. Tanto quanto a mim, tanto quanto a você. Resumindo a historia é isso, o que você vai fazer com essa informação, de jogo, pertence a você", disse a advogada.

Publicidade

"A mesma coisa que ela fez com você e com a Camilla, ela fez com a Viih para não conversar comigo", completou Sarah. Gil, então, conclui: "Bati o martelo!". A sister continuou falando sobre a conversa com Viih e o pernambucano se espantou: "Meu Deus, que cobra".

Após a fofoca correr pela casa, Camilla chamou Juliette para conversar. "Eu entendi o que você quis fazer com a Viih (Viih Tube), mas você não vai conseguir proteger todo mundo", avaliou a digital influencer, que aconselhou a paraibana. "Você só deve orientar ela e ser sincera. A partir dali, as decisões são dela".

Publicidade

"Quanto mais você cria confusão para você, mais outras pessoas se aproximam dessas pessoas", destacou Camilla, que deixou claro para Juliette: "Você é alvo". A paraibana disse que já sabia disso. A carioca, então, reforçou seu discurso. "Mas cada vez mais que você abre brecha e se afasta, mais outras pessoas vão".

Publicidade

Após a treta da tarde desta quarta feira com Sarah e Viih Tube, Juliette chamou Gilberto para conversar no quarto do líder do 'Big Brother Brasil 21 ', da TV Globo. Alguns minutos depois do bate-papo, Sarah entrou no local. A maquiadora, então, disse para os dois. “Ele disse: ‘não era você, era a Viih (Viih Tube)’ e quando ele disse isso, ele disse: ‘Chegamos a cogitar votar na Viih’. E eu entendi que até saber que era eu, era ela. Eu não disse a ela que ela era a sua primeira opção. Eu não cheguei a falar isso. Como eu não lembrava exatamente o que ele tinha me falado, eu corri e confirmei", destacou ela, relembrando sua conversa com Rodolffo. "O que eu disse a Viih foi: "Viih, seguinte, presta atenção porque se não fosse eu, era você", frisou a paraibana.

No meio do bate-papo, a consultora de marketing digital confessou: "Eu só converso com quem eu me importo". Juliette concluiu: "Pronto, então claramente você não se importa comigo". Sarah respondeu: "Até outro dia eu me importava, até ontem eu me importava. Agora, eu não me importo mais. Estou sendo sincerona. Agora eu, realmente, não quero ficar conversando".

Publicidade