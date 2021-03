Viih Tube reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 19:28

Rio - Depois de Juliette ter tentado alertar Viih Tube sobre possíveis votos, a youtuber deu a entender que a paraibana fez isso por maldade durante uma conversa com Thaís no gramado do 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo, nesta quarta-feira. "De verdade, a intenção da Ju ali não foi boa comigo", comentou a loira. A goiana, então, opinou: "No começo eu acho que foi".



Viih se explicou. "Sim, de me preparar, mas ela usou as palavras erradas, eu acredito, ela pode ter aumentado um pouco as coisas, sabe, ou distorcido como foi e ai na minha cabeça ficou muita coisa ruim e ali, naquele momento, não foi para me proteger".

Em seguida, Thaís disse que estava confusa com a situação. "Eu fico pensando, é um pouco confuso sabe? Ela sempre fala muito dessa questão, de te proteger".