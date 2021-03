Gilberto reprodução da TV Globo

Publicado 24/03/2021 19:48

Gilberto e Thaís conversaram na varanda da casa do "Big Brother Brasil 21" na tarde desta quarta-feira. No papo, o brother relembrou os desentendimentos que teve com a amiga e desabafou sobre o atual estado da amizade dos dois.

"Dá uma dor, dá! Machuca você ter alguém que gosta e ficar pensando. Machuca, machuca demais. Eu estou machucado por ter pensamentos que eu não queria ter por ela de novo. Eu estava super bem. Estou de novo me questionando, e era isso que eu não queria, ficar me questionando", disse.

Ainda no papo, Gilberto falou que não quer ser visto como mentiroso. "A única que eu não quero é sair por essa porta e, lá fora, ver vídeos com mentira que eu falei. Tanto que eu falo sempre. Se por um acaso não tiver lembrando, eu falo o que eu lembro. Tento me esforçar ao máximo, com o máximo de detalhes possível".