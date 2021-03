Hemilly Bellon, ex-namorada de Arthur Picoli, e Carla Diaz reprodução

Por O Dia

Publicado 24/03/2021 21:35

Hemilly Bellon, ex-namorada de Arthur, comentou a eliminação de Carla Diaz do "Big Brother Brasil 21". A jovem respondeu uma pergunta de um seguidor deixada na caixinha do Instagram sobre o paredão desta terça-feira.

fotogaleria

Publicidade

"Gostou da eliminação de ontem", perguntou o seguidor, se referindo à saída de Carla Diaz, com quem Arthur viveu um romance no reality.

"Não. Queria que ela tivesse ficado", respondeu Hemilly.

Publicidade

Recentemente, a influenciadora falou sobre as comparações entre ela e Carla Diaz, atual affair do instrutor de crossfit. "Eu acho que existem algumas semelhanças, como o modelo de óculos parecido, a cor do cabelo, mas não acho igual não", comentou a digital influencer, que rebateu o comentário de que ela 'dá de 1000 x 0' na atriz. "Não acho. Acho que cada um tem sua beleza. É muito ruim ficar comparando as pessoas. Acho que ela tem a beleza dela e eu tenho a minha beleza."

Hemilly Bellon, ex-namorada de Arthur Picolli, falou sobre a saída de Carla Diaz, com quem o brother viveu affair no "BBB 21" (TV Globo), e revelou que não ficou satisfeita com o resultado do paredão. ... - Veja mais em https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/redacao/2021/03/24/ex-namorada-de-arthur-comenta-eliminacao-de-carla-diaz.htm?cmpid=copiaecola