Publicado 26/03/2021 11:20

São Paulo - Sabe aquele ditado: “Quem avisa, amigo é”? O jogo do BBB 21 deu tantas reviravoltas desde a saída de Karol Conká, que não esperávamos contar que a rapper estivesse correta ao falar de Sarah. Ela saiu com o recorde de votos, com 99,17% - indicada por Sarah - mas estava 100% certa a quanto sua percepção sobre a publicitária brasiliense.

Alguém quer falar algo sobre? Kakakakkakakakakaakakkakakakkakakakaka pic.twitter.com/BzgMju9IGq — Thamirys Borsan (@thamirysborsan) March 24, 2021

Quando foi líder do programa, Karol indicou Sarah e usou o argumento de que a sister jogava de forma prejudicial para as relações da casa. "Eu acho e sinto que ela alimenta uma desavença entre pessoas que nitidamente se dão bem.", disse. Nas últimas semanas, podemos ver exatamente isso se concretizar, já que a sister tenta afastar Juliette e Gilberto e influencia o economista contra a advogada.

Além disso, Sarah parece estar perseguindo Juliette, já que tentou coloca-la no paredão. Quando Gil optou por Caio, a marketeira cobrou o posicionamento do brother, relembrando que Juliette já tinha cogitado votar nele. Durante uma conversa nesta semana, a Sarah até se perguntou se não estaria pesando a mão demais com a advogada. Mas, até agora, sem mudanças de atitudes.

As vezes a gente tem Juliettes ao nosso lado mas nos cegamos com a Sarahs. Espero que Sarah sai de uma vez p/ parar de prejudicar o jogo do Gil. #BBB21 pic.twitter.com/LkbGFOjo61 — Rud Santos (@rudsanto) March 25, 2021

Pelo jeito a visão de jogo da Mamacita não estava errada. Sarah vem caindo na preferência dos internautas por diversos motivos: além de sua relação com Juliette, ela tem sido criticada por atitudes que foram vistas como desrespeitosas com as vítimas da pandemia. Recentemente, no trend topics do Twitter ela ganhou o apelido de "Sararaca".