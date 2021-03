Arthur reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 18:58 | Atualizado 26/03/2021 18:59

Arthur conversou com Rodolffo sobre o desempenho deles nas provas do "Big Brother Brasil 21". Na sala da casa, o instrutor de crossfit se gabou com os resultados.

fotogaleria

Publicidade

"Não tem jeito, não. Para entrar em nós, em prova, tem que estar com disposição mesmo. Nós vamos dar trabalho. Se deixarem 'nós participar', a gente vai dar trabalho", disse Arthur.



Rodolffo concordou com Arthur e completou: "Vai! Tem conversa, não", disse o cantor. "Essa dupla vai dar trabalho", garantiu o líder.