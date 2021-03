Camilla de Lucas e Fiuk no 'BBB 21' Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 27/03/2021 09:39 | Atualizado 27/03/2021 10:43

Rio - Os confinados do "Big Brother Brasil 21" puderam aproveitar mais uma festa na noite desta sexta-feira. Com abertura do Dennis DJ, brothers e sisters dançaram, comeram e, claro, comentaram bastante sobre o game. Fiuk cobrou mais posicionamento de Camilla de Lucas e os dois se desentenderam.

fotogaleria

Publicidade

O cantor perguntou quem são as pessoas da casa que a influencer não gosta, mas ela preferiu não responder. "Você acha que eu sou um segredo?", perguntou Camilla de Lucas. a Fiuk. "Eu acho que você tem medo de se posicionar aqui", rebateu o cantor. Na sequencia, a cria de Nova Iguaçu disparou: "O que? Você está aqui há 60 dias? Então você não me conhece".



Fiuk insistiu no questionamento e a sister explicou o motivo de não querer dizer o nome das pessoas com quem não simpatiza. "Porque eu não eu quero, porque é mais legal as pessoas não saberem. Não sou obrigada a sair por aí falando quem eu gosto e quem não gosto, mas você dizer que eu nunca me posiciono é você não me conhecer em 60 dias", disse Camilla.

Fiuk ainda criticou o posicionamento neutro de Camilla durante a discussão dele com Juliette sobre a calda de um bolo. Em seguida, foi a vez da influenciadora questionar a falta de posicionamento do cantor sobre a briga dela com Karol Conká.



Encurralada pelo jogo?

Publicidade

Não satisfeito, Fiuk foi conversar com Gilberto sobre Camilla de Lucas e criticou a posição de neutralidade. "A única coisa que eu vou defender a Cami é quando a gente quer estar certo o tempo inteiro, às vezes, a gente fica em cima do muro. Eu já fiquei várias vezes e fico ainda", começou.



"Ela sempre mostra o ponto de todo mundo e não fala o que ela acha. As coisas que ela fala, o que ela acha, eu concordo, porque acho que ela tem um coração muito bom. Eu tenho o coração mole também. Eu acho que ela está sendo encurralada pelo jogo. Uma pessoa vem falar com ela, outra pessoa vem falar com ela, e ela fica assim, ó. Porque ela acaba sendo o centro disso tudo, já que ela é neutra", prosseguiu.