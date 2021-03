Juliette e João Luiz, no 'BBB 21' Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 27/03/2021 12:32 | Atualizado 27/03/2021 13:34

Rio - Juliette não comentou apenas sobre a sua relação com Fiuk , mas também falou sobre uma decepção em relação a Gilberto. Durante a festa desta madrugada no "BBB 21", a paraibana disse ao mineiro João Luiz que se decepcionou com o economista pernambucano.

Na conversa, a maquiadora comenta que alguns brothers fazem "malabarismos" para fugirem do paredão e se manterem no game. O professor de Geografia concordou e ainda pontuou: "Se conflita com meus princípios, não vale".

"Meu limite é esse", prosseguiu a paraibana antes de mencionar o nome de Gilberto. "Eu perguntei para ele: 'Tu me vetaria?'. Ele fez: 'Não, primeiro era o Rodolffo'. Aí eu disse: 'E se fosse dois?'. Ele [disse]: 'Talvez'. Eu me decepcionei".