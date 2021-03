Thaís, do BBB 21 Reprodução/Globo

Por O Dia

Publicado 27/03/2021 13:14 | Atualizado 27/03/2021 13:31

Rio - A cirurgiã-dentista Thaís é o novo Anjo da semana no "Big Brother Brasil 21". A sister levou a melhor na disputa da prova realizada na manhã deste sábado. Além de imunizar alguém na formação do paredão dominical, ela já teve que escolher dois brothers para o castigo do Monstro.

"Hoje a Prova do Anjo é Americanas. Vocês estão vendo aí vários ovos de Páscoa! Quando for a sua vez, você escolhe um ovo e lê a mensagem que tem dentro dele, vence quem restar por último na Prova.", leu o apresentador Tiago Leifert ao iniciar a prova, que foi disputada pelos 12 participantes. Não houve sorteio nesta semana.

A sister teve sorte e foi a última a prosseguir no jogo, conquistando o colar do Anjo, o poder de imunizar alguém antes da formação do paredão de domingo e escolher duas pessoas para o castigo do Monstro. Desta vez, Thaís escolheu Gilberto para ficar vestido de disco voador e Sarah, de E.T. Ambos continuam na Xepa e perdem 300 estalecas cada.