Publicado 28/03/2021 11:34 | Atualizado 28/03/2021 11:34

Rio - Mãe coruja? Dona Jacira Santanna compartilhou foto de Gilberto, do "BBB 21", dando aula antes da pandemia da Covid-19. No relato, a mãe de Gil do Vigor não escondeu o orgulho que sente do economista e a saudade que sente do filho.

"Recebi essa foto de um amigo do Gilberto, o Gil dando aula antes da pandemia. Filho, que orgulho! Sempre foi dedicado ao conhecimento e disso ele nunca abriu mão! Bateu uma saudadezinha! Sempre aos domingos o almoço sempre foi comigo e depois assistir uma série", escreveu Dona Jacira Santanna.