Publicado 28/03/2021 12:31 | Atualizado 28/03/2021 12:40

Rio - Camilla de Lucas desabafou, na manhã deste domingo, sobre não ter sido convidada por Thaís para o almoço do Anjo. A cirurgiã-dentista convidou Viih Tube e Pocah para a refeição especial. Em conversa com João Luiz, ela ainda relatou sentir que a cirurgiã-dentista tem se afastado dela.

"Primeiro, eu achei que você (João Luiz) ia, mas eu vi a Pocah falando que ia almoçar", pontuou a influenciadora, que prosseguiu e relembrou um Jogo da Discórdio, no qual os brothers deveriam escolher seu pódio dos sonhos para a final.

"Eu sei que depois da parada do pódio que a gente escolheu, foi um divisor de águas, só que eu não tinha o sentimento de quem eu gostava mais, a minha escolha no pódio foi por tempo de aproximação. Eu lembro que eu dei para você (João Luiz) em primeiro lugar, porque eu já estava mais próximo de você, e para Carlinha (Diaz) porque eu conheci antes, mas para mim não foi uma decisão fácil, porque eu não queria deixar a Thaís de fora", relembrou.

"Em relação a cuidado, eu sempre estive, em todas as vezes. Só que eu não sou o tipo de pessoa que sou meiga, carinhosa, igual as outras meninas. Sou o tipo de amiga que se você precisar, estiver mal, eu vou estar ali. Não sou de dormir junto e ficar 'ai, somos iguais'", continuou em tom de desabafo com João.

A carioca ainda disse que percebe o fato de ser tratada diferente por outras sisters. "Eu fico muito sentida. Na piscina, as meninas vão tirar foto e não me chamam, eu vejo isso", disse. João Luiz, em seguida, concordou e pontuou: "Essa situação da piscina eu percebi, porque eu fiquei um pouquinho desconfortável, tava ela a Pocah e a Viih".



Na sequência, Camilla enfocou na amizade com João e concluiu sua linha de raciocínio. "A gente tá com a Thais desde o primeiro dia, mas enfim... faz parte. Não sou idiota. Sei que você é a única pessoa que faria tudo por mim", finalizou.