Publicado 29/03/2021 13:49 | Atualizado 29/03/2021 13:50

São Paulo - Em conversa no quarto colorido do "BBB 21", Juliette e Fiuk começam a falar sobre a vida fora do programa. Enquanto a sister corta as unhas, Fiuk mais uma vez relembra situações que já viveu com outros famosos.

Juliette aproveitou para entender melhor um situação que o brother havia comentado: "Mas vem cá, por quê você não ficou com a Selena? Estava namorando?".

Fiuk afirmou que sim, ao que o sinal chamando atenção da advogada tocou, pois não é permitido cortar as unhas fora no banheiro.

Depois Fiuk ainda continuou. "Sabe quem deu em cima de mim ao vivo quando eu estava namorando? Eu entrevistei a Demi Lovato em um programa que eu tinha...", começou a contar.

"É, ela ficou me xavecando ao vivo, cara, e eu estava namorando", respondeu. "Eu falei 'canta uma música aí e tal' e ela falou 'se você quiser no hotel eu canto'", continuou, ao que Juliette ficou indignada.