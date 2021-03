Juliette chega aos 17 milhões de seguidores no Instagram Reprodução

Publicado 30/03/2021 10:46

Rio - Está cada vez mais claro que o 'BBB' está muito além de um jogo ou programa de entretenimento. Após Sarah dizer publicamente que gostava do presidente da República Jair Bolsonaro e, como o ídolo, fazer pouco caso da pandemia que, até o momento, já matou mais de 314 mil brasileiros, as equipes dos outros participantes seguem atentas a possíveis alinhamentos políticos.

No caso de Juliette, que tanto no jogo quanto na política, se encontra no lado oposto de Sarah, a decisão dos administradores foi continuar se afastando da figura do presidente. A sister, que já chegou a elogiar a força da ex-presidenta Dilma no confinamento, chegou à marca de 17 milhões de seguidores, número do PSL, partido que elegeu Bolsonaro. Mas, como estratégia, a equipe preferiu comemorar a chegada dos "16 + 1" seguidores.

