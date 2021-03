Fiuk quer saber quem deu banana para ele no queridômetro reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 11:05 | Atualizado 30/03/2021 11:07

Rio - No último domingo (28/03), no dia de formação de paredão, o 'BBB 21' bateu mais um recorde de audiência. O programa, que foi ao ar logo após a apresentação do 'Fantástico', na Globo, bateu uma marca conquistada há 11 anos.

Na análise no PNT, a edição de domingo registrou 26 pontos de audiência e 49% de participação. De acordo com a Globo, esta foi a melhor audiência aos domingos desde 2010.



Na decisão da casa, Juliette, Rodolffo e Sarah se enfrentam na berlinda. Com o voto do público, um dos três será eliminado na noite desta terça-feira.