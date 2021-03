Sarah e Rodolffo têm DR na tarde desta terça-feira Reprodução / TV Globo

30/03/2021

Rio - Sarah e Rodolffo tiveram uma DR na área externa da casa do "BBB 21", na tarde desta terça-feira. O sertanejo chamou a brasiliense para conversar sobre a formação de paredão, que aconteceu no último domingo, quando Rodolffo votou em Sarah.

A consultora de Marketing considerou o voto do sertanejo uma traição. Rodolffo, no entanto, acredita que foi traído por Sarah primeiro, já que ela não o alertou sobre o voto de Gilberto, que o indicou diretamente para o paredão quando foi líder. "Eu não podia ir contra ele, o pensamento é dele, não é meu. Aí você esperou a hora da votação pra jogar na cara que estava magoado", reclamou Sarah.

"Você omitiu uma informação que me desestabilizou", disse Rodolffo, que não pretende levar a briga com Sarah para fora do reality show. Chorando, a sister disse que não consegue perdoar o voto do sertanejo. O cantor explicou que só votou nela para se defender, já que todos estavam votando nela. Sarah insistiu que ele poderia ter votado em Pocah.

"Mas eu não tenho nada contra ela", respondeu Rodolffo. "E contra mim você tinha?", perguntou Sarah. Rodolffo pediu para que a sister não descartasse o sentimento dele. Sarah afirmou que se arrependeu de ter sido amiga de Rodolffo no reality show e pediu para interromper a conversa. Ela disse que não queria continuar falando e prejudicá-lo com mais acusações. "Pelo seu bem", finalizou.