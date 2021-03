Sarah reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 16:06 | Atualizado 30/03/2021 16:07

Sarah e Gilberto conversaram, na tarde desta terça-feira, sobre a pandemia do coronavírus. No quarto Cordel, do "BBB 21", os brothers imaginaram o que está acontecendo no mundo enquanto eles estão confinados.



"Quando a gente entrou, os Estados Unidos já estavam vacinando. Não devem ter sido efetivas as vacinas. Porque se não, [as vacinas] já teriam se espalhado pelo mundo", arriscou Sarah.