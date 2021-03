Juliette presenteia brothers reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 17:47

Rio - No paredão com Sarah e Rodolffo, Juliette decidiu se despedir de Camilla de Lucas, João Luiz e Viih Tube na área externa da casa do 'Big Brother Brasil 21', na tarde desta terça-feira.

"Não sei o que vai acontecer, então já estou me antecipando. Eu acho que eu volto, eu espero que eu volte, de verdade, mas se a gente tiver errado, porque estamos acreditando que vou voltar, saibam que vocês foram muito importantes para mim aqui", comentou a advogada, que continuou: "Todos vocês que estão aqui. De verdade. E cada um de um jeito diferente. Vitória me trouxe a doçura, que eu não tenho. Camilla me trouxe a fé. João me trouxe a força, que eu precisava para ficar aqui. Então, se eu sair, eu estou de boa. Estou tranquila, de verdade. Então eu quero dar um negócio para vocês...".



Emocionada, ela deu uma pulseira para eles. "Isso aqui representa a nossa essência. Você vai lembrar de mim até terminar isso aqui. Lá fora eu vou pegar de volta. Foi minha ex-sogra que me deu. Eu tenho muito carinho por esse pulseira", disse ela, que colocou a peça em Viih Tube.



"Essa daqui, tem um significado importante. Tem o Pai Nosso escrito inteiro", explicou Juliette para Camilla ao dar um outro modelo do acessório para ela. "E essa tem vários símbolos de sorte, força, coragem, inteligência, de tudo. Confio em você", falou a paraibana para João ao colocar a pulseira no braço dele.