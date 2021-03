Pocah reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 18:19 | Atualizado 30/03/2021 18:20

Os administradores do perfil de Pocah nas redes sociais publicaram uma mensagem em defesa à cantora. Segundo a postagem, a artista não está tendo chances de defesa e está sendo perseguida pelos outros participantes do "BBB 21".

"Vamos falar a verdade? Pocah está sendo perseguida, isolada e silenciada. Não estão dando chances de defesa. Pessoas que já provaram não ter lealdade alguma estão conseguindo dar uma narrativa falsa as atitudes da Pocah que, ninguém pode negar, é leal a TODOS de quem gosta", escreveu o perfil de Pocah no Twitter.

Pessoas que já provaram não ter lealdade alguma estão conseguindo dar uma narrativa falsa as atitudes da Pocah que, ninguém pode negar, é leal a TODOS de qm gosta. pic.twitter.com/HfFesTrH93 — POCAH (@Pocah) March 30, 2021

Durante a madrugada desta terça-feira, Pocah chorou ao conversar com João após o "Jogo da Discórdia". Na segunda, Pocah descobriu que alguns brothers haviam combinado de votar nela. "Eu soube que tinha uma armação pra me botar no paredão (...) Nunca sei em quem acreditar, tô ficando doida", disse Pocah.