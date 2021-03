Rodolffo comemora sua volta do paredão: ’palavra de cabra macho não faz curva’ Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 07:55 | Atualizado 31/03/2021 07:57

Rio - Assim que Sarah deixou a casa do "BBB 21" , Rodolffo, que também estava na berlinda, comemorou sua permanência no jogo. "Peita não que é problema pesado. Palavra de cabra macho não faz curva", disse o sertanejo para Caio, Arthur e Viih Tube.

Durante a maior parte do tempo, Sarah e Rodolffo foram parceiros no jogo. Os dois romperam a amizade após o sertanejo votar em Sarah, no paredão do último domingo. Na ocasião, Rodolffo afirmou ter se sentido traído por Sarah não o ter avisado que Gil o indicaria ao paredão, na semana passada.

Desde então, os dois tiveram algumas brigas. Eles até tentaram se entender na tarde de terça-feira, mas não houve sucesso. Sarah deixou o programa com 76,76% dos votos. Rodolffo teve 22% e Juliette teve apenas 1,24% dos votos.