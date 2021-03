Por O Dia

Publicado 31/03/2021 08:39 | Atualizado 31/03/2021 08:53

Rio - Após a noite de eliminação do "Big Brother Brasil 21" desta terça-feira , Gilberto conversou com Fiuk no Quarto Cordel sobre a saída da melhor amiga dele: Sarah. Durante o papo, Gilberto refletiu sobre o rumo que levou a sister ao paredão e a sua relação com ela.