Rodolffo Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 31/03/2021 09:27

Rio - Rodolffo aproveitou a jacuzzi do "BBB 21" após a eliminação de Sarah na noite desta terça-feira. O sertanejo afirmou para Caio que sua ex-mulher, Rafa Kalimann, que foi participante do "BBB 20", deve estar ajudando-o fora do reality show.

"Tô falando de falar, de conversar, quando os outros perguntavam dos 'trem' pra ela. Ela falou bem de mim aqui. Eu tenho 20 vídeos. Isso que os outros me mandaram ou que eu filmei, fora os que eu não vi. Então, assim, faz um cálculo comigo. Ela falou bem de mim ano passado e ligou o alerta do povo aqui: 'vamos chamar esse besta pra ver qual é que é. Não tô entendendo desse rolê de terminou e falar bem'. Aí, chama o besta pra cá e o besta tá se dando bem. A gente não vai ficar com nome feio lá fora, não", disse Rodolffo.

"Eu tô falando com relação a minha índole, caráter lá fora. O respeito do povo, o meu estilo de vida, o meu estilo de ser", completou o sertanejo. "Saiu top, bastião. E não foi nada montado dela e de você", respondeu Caio. Foi então que Rodolffo afirmou que Rafa deve estar ajudando-o. "Zero. Rafa, obrigado. Sei que você está me ajudando aí de fora. Com certeza", disse.

"Se sobrar um pouco pra me dar uma ajudinha, eu ia ficar muito satisfeito. Se sobrar um tempinho, viu. Eu ia achar bom demais", brincou Caio. "Ela tá me ajudando, bastidão. Não tem saída. Ela tá agarrada comigo lá fora", finalizou Rodolffo.