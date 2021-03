Sarah, do 'BBB 21', recebe recado mãe Reprodução

Publicado 31/03/2021 09:37

Rio - Além dos 76, 76% que votaram pela eliminação de Sarah do 'BBB 21', outra pessoa também ficou bem feliz com a saída da brasiliense do jogo. Sim, Dona Maria, sua própria mãe. Durante o 'Bate Papo com Eliminado', comandado por Ana Clara, a mãe de Sarah apareceu ao vivo para dar um recado para a filha e, sem conter a emoção, comemorou a eliminação da filha.

"Eu nem sei se eu posso falar isso, mas eu tô feliz de você ter saído. Aqui fora Deus vai te abençoar muito. Mas eu estou muito orgulhosa, minha filha. Você foi lá dentro o que você é aqui fora", disse Dona Maria, arrancando risadas da filha.