Por O Dia

Publicado 31/03/2021 14:33

Rio - Gilberto está muito abalado com a saída de Sarah, no paredão da última terça-feira. No Raio-X desta quarta, ele surgiu bem abatido e desmotivado em relação ao jogo. Em seu depoimento, ele chegou a dizer que deixará o jogo com 99% de rejeição.

"Oi, Brasil. Queria, primeiramente, mandar um beijo para a Sarah, dizer que ela foi maravilhosa, foi muito bom ter conhecido ela, pedir perdão a todo o Brasil por não ter sido eu no paredão. Já entendi, não gosto de enrolação, já sei, já entendi. Domingo estou aí no paredão para vocês, quero pedir perdão pelos meus erros", disse Gilberto.

Em seguida, ele avaliou suas atitudes e pediu desculpas caso tenha parecido ser 'traíra' e 'cruel'. "Desculpa se eu estou fazendo vocês acompanharem algo que vocês não querem ver.. Esse sou eu, com meus erros, com meus acertos, com a minha vida. Eu sou isso aqui e pronto", destacou o pernambucano, que continuou: "Vou para o paredão, e vocês vão me tirar daqui com 99% [dos votos]. Eu sou muito sincero, sou muito intenso, sou doido, sou surtado e sou maluco. Mas esse sou, me perdoem".