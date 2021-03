Caio e Tiago Leifert reprodução

Por IG - Gente

Publicado 31/03/2021 17:41

Rio - Finalmente, Caio, participante do 'Big Brother Brasil 21' foi liberado do uso da bota ortopédica. O brother lesionou o pé esquerdo durante a quarta prova do líder da edição e precisou usar a bota durante semanas de programa.

Tiago Leifer brincou com a notícia nos stories do Instagram. Ao mostrar imagens do fazendeiro sem o item, o apresentador escreveu: 'Nasceu o novo mindinho do Caio'.

A esposa do goiano, Waléria, também comemorou a notícia através de seu Instagram. "Pessoal, eu estou aqui até emocionada, acabei de ver que o médico liberou a bota do Caio, graças a Deus, nossas orações e a energia positiva de vocês nós tivemos essa benção hoje. Obrigada a todos que torceram por ele", comentou.