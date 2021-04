Arthur reprodução de vídeo

Publicado 31/03/2021 18:43 | Atualizado 31/03/2021 18:45

Arthur conversou com Gilberto sobre Sarah, nesta quarta-feira, no "BBB 21". Na cozinha da casa, o telão começou a exibir Stories de Gil com a amiga. Neste momento, o instrutor de crossfit abriu o coração sobre a ex-sister.

"Mulher maravilhosa", disse Arthur, que completou: "Confesso que eu era a fim dela no início do programa, cara".